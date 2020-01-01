8 800 707 8614
8 800 707 8614
 Бесплатный звонок
ru en de fr fi pt
ruendefrfipt
Жить в собственном доме

Вдохновляющие конструкции
для бизнеса и жизни

Доставка по всему миру

Скидки, акции и новости
в нашем

Хотите построить дом
вашей мечты?

Выберите форму дома для перехода в каталог

Почему выбирают нас?

Собственное производство

Вся продукция производится по ГОСТу на высокоточных ЧПУ станках

Весь крепеж в комплекте

Вам не придется ничего докупать, мы собрали все, что Вам понадобится

Легкая сборка - можно собрать дом самому

Все детали пронумерованы, и легко собираются по инструкции

Обработка дерева экологичной пропиткой

Защищает древесину от вредных воздействий, придает красивый вид

Доставка по всей России и миру

До транспортной компании или до самого объекта

Разработаем
дом мечты
на заказ

Индивидуальная разработка любых конструкций

Наши объекты

Технология сборки очень проста,

вы сможете сэкономить до 40% стоимости
при самостоятельной сборке

Все каркасы, представленные на сайте разработаны так, чтобы их сборка была легкой, понятной и доступной даже для непрофессиональных строителей.

Каркасы производства «Зеленый Мир» изготовлены на высокоточном оборудовании, имеют дополнительное усиление соединительного замка, пронумерованы и укомплектованы всем необходимым крепежом и инструкцией для сборки.

Посмотрите видеоруководство, где разобраны основные аспекты сборки

Нажимая на кнопку отправки, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Построй свой дом своими руками

Это просто. Мы поможем!

Каркас для
самостоятельной
сборки

от 95 000 руб

Готовый домокомплект
для самостоятельной
сборки

от 250 000 руб

Разработка
индивидуальной
модели

от 5 000 руб

30 дней

срок производства каркаса

12 бригад

строящих по России

260

произведенных домокомплектов

5

дистрибьюторов по Миру

Заказать обратный звонок

Оставьте свои контактные данные, мы вам перезвоним и проконсультируем.

Нажимая на кнопку отправки, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Дополнительные продукты

Альтернативная солнечная энергетика

Удобный в применении, теплоизоляционный материал в баллонах

Стропильные фермы и двутавровые балки

Каркасы домов необычных форм от завода-производителя

Производственно-строительная компания «Зеленый Мир» предлагает купольные и каркасные дома по выгодным ценам. У нас Вы можете купить стратодезический купольный дом, геодезический купольный дом, купольные дома правильной формы, также арочные каркасы, каркасы юрт, купольные конструкции и шатры напрямую с завода производителя.

Мы производим каркасы на высокоточном оборудовании и отправляем по всей территории РФ, странам СНГ и Евросоюза. Команды наших опытных строителей построят Вам купольный дом под ключ, купольный дом под черновую отделку. Строительство производится в 20 регионах России, странах СНГ.