Почему выбирают нас?
Собственное производство
Вся продукция производится по ГОСТу на высокоточных ЧПУ станках
Весь крепеж в комплекте
Вам не придется ничего докупать, мы собрали все, что Вам понадобится
Легкая сборка - можно собрать дом самому
Все детали пронумерованы, и легко собираются по инструкции
Обработка дерева экологичной пропиткой
Защищает древесину от вредных воздействий, придает красивый вид
Доставка по всей России и миру
До транспортной компании или до самого объекта
Разработаем
дом мечты
на заказ
Индивидуальная разработка любых конструкций
Наши объекты
Технология сборки очень проста,
вы сможете сэкономить до 40% стоимости
при самостоятельной сборке
Все каркасы, представленные на сайте разработаны так, чтобы их сборка была легкой, понятной и доступной даже для непрофессиональных строителей.
Каркасы производства «Зеленый Мир» изготовлены на высокоточном оборудовании, имеют дополнительное усиление соединительного замка, пронумерованы и укомплектованы всем необходимым крепежом и инструкцией для сборки.
Посмотрите видеоруководство, где разобраны основные аспекты сборки
30 дней
срок производства каркаса
12 бригад
строящих по России
260
произведенных домокомплектов
5
дистрибьюторов по Миру
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Производственно-строительная компания «Зеленый Мир» предлагает купольные и каркасные дома по выгодным ценам. У нас Вы можете купить стратодезический купольный дом, геодезический купольный дом, купольные дома правильной формы, также арочные каркасы, каркасы юрт, купольные конструкции и шатры напрямую с завода производителя.
Мы производим каркасы на высокоточном оборудовании и отправляем по всей территории РФ, странам СНГ и Евросоюза. Команды наших опытных строителей построят Вам купольный дом под ключ, купольный дом под черновую отделку. Строительство производится в 20 регионах России, странах СНГ.