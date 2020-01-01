Собственное производство Вся продукция производится по ГОСТу на высокоточных ЧПУ станках

Весь крепеж в комплекте Вам не придется ничего докупать, мы собрали все, что Вам понадобится

Легкая сборка - можно собрать дом самому Все детали пронумерованы, и легко собираются по инструкции

Обработка дерева экологичной пропиткой Защищает древесину от вредных воздействий, придает красивый вид

Доставка по всей России и миру До транспортной компании или до самого объекта